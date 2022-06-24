Озвучивание

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Закрыт1 заявка68 просмотров

Добрый день, Вы отправляли ссылку на свою команду дикторов, не могли бы вы сказать какая,  в среднем, получается цена на ролик от 1,5 - 2 минут? Мы ищем диктора под определенный бюджет, поэтому важно это знать перед тем как я отправлю голоса заказчикам. Спасибо!

3 года назад
guest_15863835414435
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
36 отзывов
3 года назад
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Озвучивание

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