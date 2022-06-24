Добрый день, Вы отправляли ссылку на свою команду дикторов, не могли бы вы сказать какая, в среднем, получается цена на ролик от 1,5 - 2 минут? Мы ищем диктора под определенный бюджет, поэтому важно это знать перед тем как я отправлю голоса заказчикам. Спасибо!