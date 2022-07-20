Озвучка текста на английском языке. Голос женский

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Закрыт16 заявок632 просмотра

Голос должен быть спойкойный дикторский. Текст небольшой. Озвучка не более 2 минут. Прошу сбросить примеры озвучки

3 года назад
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