Озвучить фразу (Мужской голос)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки577 просмотров

Нужно озвучить качественно (без шумов и посторонних звуков на фоне) одну небольшую фразу.

3 года назад
IBoniFaceI
Алексей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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