Необходимо качественно озвучить одну небольшую фразу мужским голосом. Уделите внимание отсутствию шумов и посторонних звуков на фоне для достижения лучшего результата.
Озвучка текста. Немецкий язык. Женский голос
Необходимо озвучить текст видео ролика
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