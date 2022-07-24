Требуется диктор мужского пола с хорошим произношением английского языка для озвучивания видеороликов на Youtube. Тематика видео - кино. Опыт в озвучке приветствуется.
Диктор, аудиокниги, рекламы. Всё что угодно вашей душе.
Озвучка описания, реклам, фильмов, аниме и прочего. Для подробностей пишите или звоните.
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