Диктор мужского пола для озвучки Youtube видеороликов на английском.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок490 просмотров

Нужен человек с хорошим произношением английского языка для Youtube видео по тематике кино.

3 года назад
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