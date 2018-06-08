Озвучка, расшифровки на английском и русском, переводы с англ. на рус.
До 30 сек. начитки на английском - от 500 р.
До 30 сек. начитки на русском - от 350 р.
Страница А4 14-м шрифтом (на английском) - от 1000 руб.
Страница А4 14-м шрифтом (на русском) - от 800 руб.
Расшифровки (аудио/видео в текст) на русском - от 8 р./мин.
Расшифровки на английском - от 15 р./мин.
Стоимость перевода договорная, учитываются сроки, сложность, объем текста.
Оборудование:
Audio-technica AT2020 +
Audio-technica ATH-M20x +
Zoom R8 +
Studio One 3 Professional
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
7 лет назад
Всё классно. Приятно было работать с человеком. :)
Ответный отзыв
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