Озвучка, расшифровки на английском и русском, переводы с англ. на рус.

До 30 сек. начитки на английском - от 500 р. ﻿ ﻿ ﻿

До 30 сек. начитки на русском - от 350 р. ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Страница А4 14-м шрифтом (на английском) - от 1000 руб.

Страница А4 14-м шрифтом (на русском) - от 800 руб.

﻿Расшифровки (аудио/видео в текст) на русском - от 8 р./мин.

Расшифровки на английском - от 15 р./мин.

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﻿Стоимость перевода договорная, учитываются сроки, ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ сложность, объем текста. ﻿

Оборудование:

Audio-technica AT2020 +

Audio-technica ATH-M20x +

Zoom R8 +

Studio One 3 Professional