Нужно озвучить тексты на английском (зачитать в стиле реп) в среднем длиной в 200-300 слов.

Текст подготовлен. Содержит минимум научных терминов.

Один озвученный текст 60р

Требования:

Хороший микрофон, запись без посторонних шумов.

Формат: wav

Для начинающих, главное ритмика озвучки.

К качеству нет предъявлений, как озвучил так озвучил

Пример по (желательно-идеальной) записи в прикрепленных файлах.

Пожалуйста, при отклике вышлите ваши работы