Dima_musichian

Дмитрий Dima_musichian

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Голосовой артист

Привет дорогой друг! Я занимаюсь сферой звука. Здесь я в качестве голосового артиста - диктора. Но при необходимости могу сделать дополнительные штуки, типо саунд дизайна).

Отвечаю быстро! Бот в телеграмме оповестит о твоём сообщении

К каждой работе подхожу индивидуально: в первую очередь хочу понять что хочет слышать сам клиент. Как, какие ощущения.

Спасибо что прочёл аж до этой строчки;)

Моё портфолио по озвучке в разных жанрах и разной подаче:

https://drive.google.com/drive/folders/1vHhFSGut_AgJSYDYlz_EDtKeYfU7uok5?usp=sharing

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
$29
10 баллов
3 года назад
Записать видеореакцию ( 15 видео)
Качественный и ответственный исполнитель. Оцениваю его положительно, открыт к переговорам
Супер!
Ответный отзыв
homyakov9
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Озвучить текст на русском языке
Работа выполнена качественно
Интересное задание! Давно хотел сделать нечто подобное
Ответный отзыв