Голосовой артист

Привет дорогой друг! Я занимаюсь сферой звука. Здесь я в качестве голосового артиста - диктора. Но при необходимости могу сделать дополнительные штуки, типо саунд дизайна).

Отвечаю быстро! Бот в телеграмме оповестит о твоём сообщении

К каждой работе подхожу индивидуально: в первую очередь хочу понять что хочет слышать сам клиент. Как, какие ощущения.

Спасибо что прочёл аж до этой строчки;)

Моё портфолио по озвучке в разных жанрах и разной подаче:

https://drive.google.com/drive/folders/1vHhFSGut_AgJSYDYlz_EDtKeYfU7uok5?usp=sharing