Голосовой артист
Привет дорогой друг! Я занимаюсь сферой звука. Здесь я в качестве голосового артиста - диктора. Но при необходимости могу сделать дополнительные штуки, типо саунд дизайна).
Отвечаю быстро! Бот в телеграмме оповестит о твоём сообщении
К каждой работе подхожу индивидуально: в первую очередь хочу понять что хочет слышать сам клиент. Как, какие ощущения.
Спасибо что прочёл аж до этой строчки;)
Моё портфолио по озвучке в разных жанрах и разной подаче:
https://drive.google.com/drive/folders/1vHhFSGut_AgJSYDYlz_EDtKeYfU7uok5?usp=sharing
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$29
10 баллов
3 года назад
Качественный и ответственный исполнитель. Оцениваю его положительно, открыт к переговорам
Ответный отзыв
Супер!
$12
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно
Ответный отзыв
Интересное задание! Давно хотел сделать нечто подобное