Необходимо исполнить песню в стиле «Дискотека Авария - Пей пиво» с использованием разных голосов. Требуется демо-запись части куплета и припева, чтобы оценить соответствие. Песня включает текст про Винни с возможными правками для лучшего звучания. Подробности и условия исполнителя уточняются отдельно.
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