Нужно исполнитель песню максимально похоже как в «Дискотека Авария - Пей пиво» (в идеале разными голосами как там, один человек может изменять).

Обязательно нужна будет демо-запись (часть куплета и припев), хотя бы на диктофон, чтобы мы поняли насколько подходит.

Напишите, пожалуйста, свои условия и при желании сразу демо.

Текст песни (во время исполнения, возможны правки в каких-то строчках, чтобы нормально текст ложился):

«Где Винни»

Пропал наш Винни!

Исчез наш Винни!

Ну где ж ты Винни?

Скучаем мы без Винни!

Ушёл наш Винни!

Похитили что ль Винни?

Куда ж ты Винни?

Все ищут тебя Винни!

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни (Где Винни?), Где Винни, Винни, Винни?

Бухали пенное

На днюху зашибенную

Может вдвоем, может втроем, а может всемером

Забыли совсем, как отрубились мы потом

Как много ж было пива.

Сколько в нас и сколько мимо!

Пей Винни, Винни пей

Эй! Тусить давай скорей!

И вот проснулись после пьянки

Пропал куда-то (наш) Винни, пипец гулянка!

Всё наизнанку, дай валерьянку!

Где Винни ты скажи, покажи

Где Винни напиши(?)x)

Мы все любим Винни!

Хей, Где Винни, Винни где?

Нет Винни во дворе

Нет Винни за горшком

Нет Винни на траве

Нет Винни под столом

Нет Винни на шкафу

Нет Винни за рулём

Нет Винни на полу

Искать его идём

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни? (Где Винни?) Где Винни?

Где Винни (Где Винни?), Где Винни, Винни, Винни?

Когда ты ключ теряешь

Когда бухой в гавно

Когда ты в сейф стреляешь

Когда уж всё равно

Когда за бомбой едешь

Когда попался брак

Когда мента ты встретишь

Вали его дурак

Когда в макдак заскочишь

И кинут тебя там

Когда мозги морочишь

Барыгам по утрам

Когда пропал друган твой в кедах

Когда пропал в пальто

Да не важно, кто ты, где ты,

Но ты должен, должен помнить что...

Пропал наш Винни!

Скучаем мы без Винни!

Ну где ж ты Винни?

Все ищут тебя Винни?

Где Винни?

Давай наймем мы детективов

Без Винни нам уже совсем стало тоскливо

Сидим и заливаем горе пивом

Найдите поскорее его детективы

Нет Винни во дворе

Нет Винни за горшком

Нет Винни на траве

Нет Винни под столом

Нет Винни на шкафу

Нет Винни за рулём

Нет Винни на полу

Искать его идём

Где Винни? (Где Винни?) Он в бане!

Где Винни? (Где Винни?) Он в бане!

Где Винни? (Где Винни?) Он в бане!

Где Винни? (Где Винни?) Он в бане, бане, бане!

В какой бане, Киса?

Какой? Такой вот бане, обычной бане.

С Ашотом, наверное, он парится в бане

И я хочу в баню, я люблю баню

И все любят баню, и даже маманя

Винни любит парилку, ты что забыл дурилка

Поехали туда и захвати три бутылки

За руль ты садись, топи на газ

Будет полный расколбас!

Нет Винни во дворе

Нет Винни за горшком

Нет Винни на траве

Нет Винни под столом

Нет Винни на шкафу

Нет Винни за рулём

Нет Винни на полу

Искать его идём

Где Винни?

Где Винни?

Где Винни?

Где Винни?

Где Винни? (в конце)

Минус с беком:

https://xminus.me/track/461873/pej-pivo

(бек надо будет вырезать или заглушить).