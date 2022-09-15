Озвучить видео

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен15 заявок522 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. 

Необходимо озвучить видео на русском языке, длительностью примерно 1 минута 20 секунд. 

Необходимо нам предоставить на выбор 2-3 образца мужских голосов.  

Исполнителя будем выбирать завтра рано утром, портфолио приветствуется.

Текст прилагаем ниже:

﻿Мы живем в эпоху интернета, информационных технологий, держа в своих руках телефон и имея

в нем электронный портфель itcase.tech весь мир будет у вас как на ладони.

Itcase это супер приложение, которое состоит из:

﻿It sabab это мобильное приложение, которое позволяет находить исполнителей для решения

бытовых и бизнес-задач.

﻿Book it это мобильное приложение, которое позволяет забронировать любой ресторан по вашим

пожеланиям.

﻿It electro это мобильное приложение, которое позволяет управлять электромобилем с помощью своего телефона.

﻿Наши Электрозаправки с собственным сервисом существенно облегчают их владельцам

передвижение не только по городским магистралям, но и по междугородним.

﻿Itcase это не просто приложение это IT портфель, ваш бизнес партнер и ваше будущее. Скачивайте приложение с официального сайта itcase.tech .

﻿Itcase мы продаем it портфель. 

3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
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2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

bippopov
Сергей 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Заказ выполнен в сроки, предоставлены несколько вариантов для выбора. Спасибо за работу! Рекомендуем!
Все замечательно! Был поставлена максимально четкая задача. Заказчик точно знал, чего хотел. Приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.

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