Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо озвучить видео на русском языке, длительностью примерно 1 минута 20 секунд.

Необходимо нам предоставить на выбор 2-3 образца мужских голосов.

Исполнителя будем выбирать завтра рано утром, портфолио приветствуется.

Текст прилагаем ниже:

﻿Мы живем в эпоху интернета, информационных технологий, держа в своих руках телефон и имея

в нем электронный портфель itcase.tech весь мир будет у вас как на ладони.

Itcase это супер приложение, которое состоит из:

﻿It sabab это мобильное приложение, которое позволяет находить исполнителей для решения

бытовых и бизнес-задач.

﻿Book it это мобильное приложение, которое позволяет забронировать любой ресторан по вашим

пожеланиям.

﻿It electro это мобильное приложение, которое позволяет управлять электромобилем с помощью своего телефона.

﻿Наши Электрозаправки с собственным сервисом существенно облегчают их владельцам

передвижение не только по городским магистралям, но и по междугородним.

﻿Itcase это не просто приложение это IT портфель, ваш бизнес партнер и ваше будущее. Скачивайте приложение с официального сайта itcase.tech .

﻿Itcase мы продаем it портфель.