Необходимо озвучить текст на русском языке серьезным мужским голосом. Текст включает информацию о заработке с новой программой от Илона Макса и призывы к действию. Ищем профессионального озвучивателя для качественной записи.
Озвучить видео
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Необходимо озвучить видео на русском языке, длительностью примерно 1 минута 20 секунд.
Необходимо нам предоставить на выбор 2-3 образца мужских голосов.
Исполнителя будем выбирать завтра рано утром, портфолио приветствуется.
Текст прилагаем ниже:
Мы живем в эпоху интернета, информационных технологий, держа в своих руках телефон и имея
в нем электронный портфель itcase.tech весь мир будет у вас как на ладони.
Itcase это супер приложение, которое состоит из:
It sabab это мобильное приложение, которое позволяет находить исполнителей для решения
бытовых и бизнес-задач.
Book it это мобильное приложение, которое позволяет забронировать любой ресторан по вашим
пожеланиям.
It electro это мобильное приложение, которое позволяет управлять электромобилем с помощью своего телефона.
Наши Электрозаправки с собственным сервисом существенно облегчают их владельцам
передвижение не только по городским магистралям, но и по междугородним.
Itcase это не просто приложение это IT портфель, ваш бизнес партнер и ваше будущее. Скачивайте приложение с официального сайта itcase.tech .
Itcase мы продаем it портфель.
Выбранный исполнитель
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