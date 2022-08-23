Требуется озвучка для нескольких коротких рекламных роликов на английском и иврите. Ищем носителей языка для качественной записи. Важно наличие опыта в озвучивании и понимание рекламной тематики.
Расшифровка
Есть запись, плохо слышно голос
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Необхідно створити 30-секундний відео відгук для компанії. Виконавці повинні обов'язково бути за кордоном, не в Україні. Відео має містити озвучування.Озвучивание17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется диктор с женским голосом, носитель английского языка, для озвучивания медитаций в разработке приложения для медиаций и психологической поддержки. Необходима высокая качество записи и опыт работы в данной сфере.Озвучивание9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучивание текста длительностью 15 минут мужским голосом. Необходима качественная запись с четкой дикцией и хорошим звучанием. Укажите свои предложения и примеры работ.Озвучивание1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется диктор для озвучивания видео на английском языке. Необходимо обеспечить качественное звучание и четкую дикцию. Озвучка должна соответствовать контенту видео и быть выполнена в срок.Озвучивание20 заявокЗакрыт3 года назад
- $9
Необходимо произвести озвучивание русскоязычных фонем с использованием предоставленной программы. Для выполнения задания требуется спокойный ровный голос. Инструкция прилагается, все файлы будут проверяться на уникальность. Укажите никнейм на бирже, пол и возраст при отправке задания.Озвучивание6 заявокЗакрыт3 года назад
- $600
Ищется мужчина 25-40 лет для записи видео-отзыва на английском языке по готовому тексту. Отзыв должен быть естественным и эмоциональным, с хорошим освещением и нейтральным фоном. Длительность видео - до 2 минут.Озвучивание9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучка текста на русском языке мужским голосом для рекламы программы от Национального банка Азербайджана. Запись должна быть качественной и эмоциональной, отражая суть предложения о заработке и инвестициях.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется озвучить фразу на английском языке для интро логотипа в рекламном видео. Ищется женский голос с соблазнительным нежным тембром. Фраза: Simply Vital. Proven by science. Made for wellness. Trusted by families.Озвучивание7 заявокЗакрыт3 года назад