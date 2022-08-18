Необходимо произвести озвучивание русскоязычных фонем с использованием предоставленной программы. Для выполнения задания требуется спокойный ровный голос. Инструкция прилагается, все файлы будут проверяться на уникальность. Укажите никнейм на бирже, пол и возраст при отправке задания.
Диктор с английским языком
Диктор для озвучки видео на англ языке.
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