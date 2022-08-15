Озвучка текста на русском языке, мужской голос

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен7 заявок308 просмотров

Текст для озвучки:

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3 года назад
homyakov9
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Nuvis
47 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Как всегда все на высоте. Выполнено очень быстро. Спасибо!
Всегда приятно сотрудничать с постоянным заказчиком!!!

Заявки фрилансеров

Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
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Роман
 
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Алена
 
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Алексей
 
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3 года назад
Alex_Nuvis
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день назад
3 года назад
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Виктория
 
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