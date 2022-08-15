Требуется озвучить фразу на английском языке для интро логотипа в рекламном видео. Ищется женский голос с соблазнительным нежным тембром. Фраза: Simply Vital. Proven by science. Made for wellness. Trusted by families.
Озвучка текста на русском языке, мужской голос
Текст для озвучки:
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Ты идешь на работу и зарабатываешь
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Выбранный исполнитель
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