Озвучка тексту англ мовою

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт11 заявок345 просмотров

Потрібно озвучити текст на 4-5 хв англ мової

на перший час потрібно зробити 4 озвучки

чоловічий голос

пропонуйте ціну і умови роботи

3 года назад
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