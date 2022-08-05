У нас есть несколько видео (обзорам рестайлинга авто премиум класса), которые нужно с помощью текста озвучить на английском языке (видео изначально на русском). Нужно хорошее умение применять голосовой инструмент и пользоваться навыками дубляжа.

Возможное сотрудничество на продолжительное время