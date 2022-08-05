Озвучка видео на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт11 заявок406 просмотров

У нас есть несколько видео (обзорам рестайлинга авто премиум класса), которые нужно с помощью текста озвучить на английском языке (видео изначально на русском). Нужно хорошее умение применять голосовой инструмент и пользоваться навыками дубляжа. 

Возможное сотрудничество на продолжительное время

3 года назад
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