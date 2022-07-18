Дублирование

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка781 просмотр

Кусочки видео, 10-15 штук, без звука нуждаются в дублировании женским голосом. Важна синхронизация аудиодорожки с видео, строго по губам,  одинаковый уровень шума. Редактирование видео. 

3 года назад
guest_16592094107999
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Озвучить тексты на английском

    $1

    Требуется озвучить тексты на английском языке (200-300 слов) в стиле реп. Запись должна быть выполнена с хорошим микрофоном и без посторонних шумов в формате wav. К качеству нет жестких требований, главное - ритмика озвучки. Пример записи предоставляется. Оплата 60 рублей за текст.

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Начитати вірш на відео

    Необхідно зачитати вірш українською мовою на відео тривалістю 2-3 хвилини. Важливо виконати озвучку з виразом. Шукається чоловічий голос.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переозвучка видеоуроков с английского на русский

    Требуется переозвучить видеоуроки с зарубежной учебной платформы с английского на русский. Нужен мужской голос с четкой дикцией. Опыт работы в подобной области будет плюсом. Скачанное видео будет предоставлено. Интересует расценка за 1 час видео. Объем работы — несколько курсов.

    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Dj drop, voice tag

    Ищется специалист для озвучивания войс тэгов на английском языке. Нужны записи женским голосом и глубоким мужским голосом без акцента. Реплики: 'this is a byble exclusive' и 'bewitch gang'.

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка текста на английском языке. Голос женский

    Требуется озвучка небольшого текста на английском языке женским голосом. Озвучка должна быть выполнена в спокойном дикторском стиле, длительность не более 2 минут. Примеры озвучки приветствуются.

    Озвучивание16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка текста. Немецкий язык. Женский голос

    Требуется озвучить текст для видео ролика на немецком языке. Ищется профессиональный голосовой артист с женским голосом для качественной записи. Укажите свои предложения по цене и срокам выполнения.

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить фразу (Мужской голос)

    $2

    Необходимо качественно озвучить одну небольшую фразу мужским голосом. Уделите внимание отсутствию шумов и посторонних звуков на фоне для достижения лучшего результата.

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    3 года назад