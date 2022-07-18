Требуется озвучить тексты на английском языке (200-300 слов) в стиле реп. Запись должна быть выполнена с хорошим микрофоном и без посторонних шумов в формате wav. К качеству нет жестких требований, главное - ритмика озвучки. Пример записи предоставляется. Оплата 60 рублей за текст.
Дублирование
Кусочки видео, 10-15 штук, без звука нуждаются в дублировании женским голосом. Важна синхронизация аудиодорожки с видео, строго по губам, одинаковый уровень шума. Редактирование видео.
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