Ищу человека, который наложит свою озвучку на английском языке на данное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=1mnLqjnIj6I

Нам нужно получить видео с английской озвучкой(готовое к публикации) по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=QMc3kaBVau4 (видео с озвучкой на эстонском языке).

Голос мужской. Срок работы 3 дня.

Оплата производится из банка Европейского союза.