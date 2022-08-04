Озвучка ролика с русского на английский язык. Мужской голос.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки341 просмотр

Ищу человека, который наложит свою озвучку на английском языке на данное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=1mnLqjnIj6I

Нам нужно получить видео с английской озвучкой(готовое к публикации) по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=QMc3kaBVau4 (видео с озвучкой на эстонском языке).

Голос мужской. Срок работы 3 дня.

Оплата производится из банка Европейского союза.

3 года назад
guest_16596082786085
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Заявки фрилансеров

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