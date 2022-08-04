Требуется озвучивание короткого текста на английском и русском языках. Необходимо прикрепить пример голоса, чтобы оценить качество. Идеально подойдет исполнителям с опытом работы в озвучивании.
Озвучка ролика с русского на английский язык. Мужской голос.
Ищу человека, который наложит свою озвучку на английском языке на данное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1mnLqjnIj6I
Нам нужно получить видео с английской озвучкой(готовое к публикации) по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=QMc3kaBVau4 (видео с озвучкой на эстонском языке).
Голос мужской. Срок работы 3 дня.
Оплата производится из банка Европейского союза.
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