Ищу человека чтобы записать видео обзор

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт45 заявок754 просмотра

Ищу человека чтобы записать видео обзор,буквально потребуется 5 минут. Текст предоставляется.Оплата 1000 рублей.

3 года назад
Girl9528
Мария 
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