Озвучить текст к игре FUN RP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт37 заявок914 просмотров

Озвучить текст к игре FUN RP

3 года назад
guest_16601366312351
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Роберт
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Джаваншир
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лейла
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лика
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елисей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ассоль
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Чаеман
 
81 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мане
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
41 год
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 отзыва
3 года назад
Егор
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аля
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Інна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лев
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Лилия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
36 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Озвучивание

  • Похожие заказы

  • Начитать текст

    $10

    Требуется озвучивание короткого текста на английском и русском языках. Необходимо прикрепить пример голоса, чтобы оценить качество. Идеально подойдет исполнителям с опытом работы в озвучивании.

    Озвучивание80 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать голосовое приветствие

    Необходимо разработать креативный текст и записать голосовое приветствие для спортивного агентства. Длительность приветствия должна составлять 15-20 секунд. Ожидается оригинальный и запоминающийся подход к озвучиванию.

    Озвучивание25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучування аудіо керівництва до психологічних вправ

    Ищем дикторку для озвучивания аудіо керівництва до психологічних вправ на українській мові. Необхідно озвучити 5 вправ, обсяг тексту становить 6200 знаків. Ожидается женский голос для создания качественного аудио для навчання вчителів та вчительок.

    Озвучивание30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно озвучить персонажа для мультфильма.

    Необходимо озвучить персонажа для мультфильма. Ищем актера с подходящим голосом для создания уникального образа. Учитываются различные стили и эмоциональная подача. Подробности будут обсуждены при выборе исполнителя.

    Озвучивание43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка видео

    Ищется ответственный человек для озвучивания кратких пересказов фильмов. Тексты с таймингами предоставлены. Приветствуются навыки монтажа, но основное внимание уделяется озвучке. Возможность прислать тестовую запись приветствуется. Учтите, что канал еще не создан и предстоит раскрутка.

    Озвучивание23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка видео на английском

    Требуется озвучить несколько видео на английском языке, изначально записанных на русском. Необходимы навыки дубляжа и работа с голосом. Возможность длительного сотрудничества.

    Озвучивание11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка ролика с русского на английский язык. Мужской голос.

    Требуется озвучка видео с русского на английский язык с использованием мужского голоса. Необходимо получить готовое к публикации видео с английской озвучкой в срок 3 дня. Оплата производится из банка Европейского союза.

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дублирование

    $600

    Требуется озвучивание 10-15 кусочков видео без звука женским голосом. Важно обеспечить синхронизацию аудиодорожки с движениями губ в видео, а также одинаковый уровень шума. Необходима также работа по редактированию видео для достижения наилучшего результата.

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    3 года назад