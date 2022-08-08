Требуется озвучивание короткого текста на английском и русском языках. Необходимо прикрепить пример голоса, чтобы оценить качество. Идеально подойдет исполнителям с опытом работы в озвучивании.
Нужно озвучить персонажа для мультфильма.
Нужно озвучить персонажа для мультфильма.Подробнее в лс.
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