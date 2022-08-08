Требуется озвучить тексты на английском языке (200-300 слов) в стиле реп. Запись должна быть выполнена с хорошим микрофоном и без посторонних шумов в формате wav. К качеству нет жестких требований, главное - ритмика озвучки. Пример записи предоставляется. Оплата 60 рублей за текст.