Ищем дикторку для озвучивания аудіо керівництва до психологічних вправ на українській мові. Необхідно озвучити 5 вправ, обсяг тексту становить 6200 знаків. Ожидается женский голос для создания качественного аудио для навчання вчителів та вчительок.