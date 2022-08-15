Озвучить фразу на английском.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок293 просмотра

Озвучить фразу на английском для интро логотипа в рекламном видео.

Женский голос.

Формат - соблазнительный нежный голос. 

Фраза 

Simply Vital.

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