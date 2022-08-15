Требуется озвучить текст на английском языке длительностью 4-5 минут. Необходимо выполнить 4 озвучки с использованием мужского голоса. Укажите цену и условия работы.
Озвучить фразу на английском.
Озвучить фразу на английском для интро логотипа в рекламном видео.
Женский голос.
Формат - соблазнительный нежный голос.
Фраза
Simply Vital.
Proven by science.
Made for wellness. Trusted by families.
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