Озвучка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка286 просмотров

Необходимо озвучить текст на 15 минут мужским голосом.

3 года назад
LutskoEI
Евгений 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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