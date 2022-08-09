Необходимо разработать креативный текст и записать голосовое приветствие для спортивного агентства. Длительность приветствия должна составлять 15-20 секунд. Ожидается оригинальный и запоминающийся подход к озвучиванию.
Озвучка тексту
Озвучка тексту для лінії підтримки.
Минулого разу я не закрив замовлення і ви не могли отримати кошти, вкажіть цього разу більшу суму буде компенсація. Файл для озвучки у вкладенні!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется ответственный озвучиватель для создания качественных записей кратких пересказов фильмов. Текст с таймингами предоставляется. Возможна отправка тестовой записи, озвучив отрывок для примера. Ищется профессионал, способный передать эмоции и атмосферу сюжета.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется озвучивание текста для YouTube с использованием тонкого женского голоса, который будет изображать персонажа енота. Обеспечьте качественное звучание и соответствие стилю детского контента.Озвучивание3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Ищется специалист для озвучивания текста к игре FUN RP. Необходимо предоставить качественную запись голоса, подходящую для игрового контента. Опыт в озвучивании игр будет преимуществом.Озвучивание37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем дикторку для озвучивания аудіо керівництва до психологічних вправ на українській мові. Необхідно озвучити 5 вправ, обсяг тексту становить 6200 знаків. Ожидается женский голос для создания качественного аудио для навчання вчителів та вчительок.Озвучивание30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо озвучить персонажа для мультфильма. Ищем актера с подходящим голосом для создания уникального образа. Учитываются различные стили и эмоциональная подача. Подробности будут обсуждены при выборе исполнителя.Озвучивание43 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется ответственный человек для озвучивания кратких пересказов фильмов. Тексты с таймингами предоставлены. Приветствуются навыки монтажа, но основное внимание уделяется озвучке. Возможность прислать тестовую запись приветствуется. Учтите, что канал еще не создан и предстоит раскрутка.Озвучивание23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется озвучить несколько видео на английском языке, изначально записанных на русском. Необходимы навыки дубляжа и работа с голосом. Возможность длительного сотрудничества.Озвучивание11 заявокЗакрыт3 года назад