Озвучка тексту

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка42 просмотра

Озвучка тексту для лінії підтримки.

Минулого разу я не закрив замовлення і ви не могли отримати кошти, вкажіть цього разу більшу суму буде компенсація. Файл для озвучки у вкладенні!

3 года назад
guest_16390614538946
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 отзывов
3 года назад

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