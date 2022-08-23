Озвучка английский + иврит

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки237 просмотров

Нужно сделать озвучку для пары коротких рекламных роликов на английском и иврите. Нужны нейтивы

3 года назад
TREk32
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Заявки фрилансеров

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Озвучивание
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