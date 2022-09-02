Озвучка текста на украинском языке

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Закрыт18 заявок754 просмотра

Есть текст с анонсом проекта в GTA5.

В нем 251 слово. Примерное время финальной озвучки +- 3 минуты 30 сек.

Ру и Англ пример я пришлю для понимания подачи.

Мужской голос, 20-35 лет. Энергичная подача, не строгая, скорее нужно зачитывать в приподнятом настроении и с увлечением, чтобы заинтересовать зрителя.

Текст пришлю :)

3 года назад
serchone
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