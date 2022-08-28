Диктор медитаций на английском (носитель языка).

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Закрыт11 заявок417 просмотров

Наша компания разрабатывает приложение для медитаций и психологической поддержки. Требуется диктор медитаций на английском языке. Носитель языка, женский голос. Одна медитация - 1000-2000 слов, 7-12 минут.

3 года назад
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