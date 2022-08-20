Требуется озвучка трёх роликов на иврите. Необходимо записать текст с высоким качеством и четкостью. Подробности по каждому ролику будут предоставлены. Ищем профессионала с опытом в озвучивании.
Озвучить ролик на азербайджанском языке
Нужно озвучить ролик на азербайджанском языке -- 287 слов, по времени примерно около 2х минутПри отклике прошу сразу прикрепить примеры работ и примерные сроки исполнения
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