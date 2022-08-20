Сделать озвучку на иврите

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки234 просмотра

Необходимо сделать небольшую эмоционально завлекающую озвучку на иврите.

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תאוריה בשפה פשוטה

לא נדרש רקע טכני

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3 года назад
guest_16617648718542
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