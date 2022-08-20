Наша компания ищет диктора медитаций на английском языке. Требуется носитель языка с женским голосом для озвучивания медитаций длиной 1000-2000 слов (7-12 минут).
Сделать озвучку на иврите
Необходимо сделать небольшую эмоционально завлекающую озвучку на иврите.
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לא נדרש רקע טכני
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