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Закрыт24 заявки717 просмотров

Ищем парней 25-50 лет, которые могут записать несколько видеотзывов. Цена за один отзыв 1 500 ₽. Возможна долгосрочная работа

3 года назад
Lar_ars
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игоревич
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Микола
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дамир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даня
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сычев
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ваня
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Пётр
 
51 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эмиль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Динислам
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Мирон
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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