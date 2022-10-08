Требуется осуществить видеомонтаж для обзора сайта. Необходимо записать экран и наложить готовую озвучку на русском и испанском языках. Пример видео будет предоставлен кандидатам.
Видеомонтаж47 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется осуществить видеомонтаж для обзора сайта. Необходимо записать экран и наложить готовую озвучку на русском и испанском языках. Пример видео будет предоставлен кандидатам.
Требуется озвучка для обзора сайта по готовому скрипту объемом 750 слов. Возможна дополнительная работа по созданию видео обзора. Ссылка на сайт будет предоставлена исполнителю.