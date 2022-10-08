tarasuykd

Денис tarasuykd

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать видео обзор сайта

    Требуется осуществить видеомонтаж для обзора сайта. Необходимо записать экран и наложить готовую озвучку на русском и испанском языках. Пример видео будет предоставлен кандидатам.

    Видеомонтаж47 заявок
    Закрыт
    3 года назад