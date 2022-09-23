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  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт47 заявок660 просмотров

Есть готовая озвучка на русском и испанском языках 

Нужно сделать запись экрана сайта и наложить сверху озвучку 

Есть пример как это должно быть, скину кандидатам 

3 года назад
tarasuykd
Денис 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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