Смонтировать ролик примерно на 30-40 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен21 заявка851 просмотр

Необходимо смонтировать ролик продолжительностью примерно 30-40 минут, устранив паузы, оговорки и добавить иллюстрации (50-70).

Предоставляется запись с двух профессиональных камер, отдельно запись звука, и иллюстрации для размещения.

Срок исполнения: до вечера воскресенья 25.09.

3 года назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

wip3out
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$35
2 дня
Escrow
Всё хорошо! Монтаж отличного качества, всё сделано вдумчиво и качественно. Спасибо!
Задачи были поставлены четко и ясно, сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

Виталий
 
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