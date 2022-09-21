Монтаж видео

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт25 заявок966 просмотров

Нужно будет монтировать видео. Пример: https://www.youtube.com/c/BRIGHTSIDEOFFICIAL/videos?view=0&sort=p&flow=grid . За каждый ролик я плачу 2$. Видео нужно будет делать через день. Все материалы (сайт для стоковых видео, бесплатный сервис для озвучки текста, а также темы на какие нужно будет делать видео) скину в лс вайбера. Таким образом вы будете зарабатывать минимум - 30$ месяц (если будет возможность делать видео каждый день, то и ваш доход будет больше). Сценарий к видео буду присылать сам. Ваша задача заключается в том, чтобы озвучить этот текст через сайт с озвучкой робота, и сделать крутой и красивый монтаж, а также наложить фоновую музыку.

3 года назад
belyasnik1212
Андрей 
19 лет
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3 года назад

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