Видео отзыв на заказ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок447 просмотров

Привет. Нужно 3 человек для видео отзыва. 2 парня и одна девушка. Нужно будет снять небольшое видео секунд на 30 по готовому тексту.  Задача супер простая. Оплата 500 ₽ за отзыв

3 года назад
guest_16636817685379
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Заявки фрилансеров

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