Требуются 3 человека для съемки видео отзыва: 2 парня и одна девушка. Нужно снять короткое 30-секундное видео по готовому тексту. Простая задача с оплатой 500 ₽ за отзыв.
Оформление канала Youtube. Заставки, баннер и анимированная кнопка
Доброго времени. Нужно выполнить следующие работы:
- Интро.
Выполнено в цветах разработанного дизайна.
Лого появляется с вращением и характерным звуком (звонок/щелчок/ваш вариант).
Далее лого смещается левее от центра, а с правой стороны от лого появляется надпись студент
Ниже появляется надпись «Over 11,000,000 answers and solutions verified by experts»
Снизу слайда символика: Аппстор, Твиттер, Фейсбук, Ютуб. QR код для скачивания приложения.
Длительность вступления не более 5 секунд.
- Аутро
Аутро должно быть выполнено в стиле «шаблонов» ютуба с вырезом под рекомендованное видео и картинкой с аватаром канала.
Аутро также должно содержать надписи: «Get expert answer in 15 minutes » и «subscribe to our social media» и символы Твиттер, Фейсбук, Ютуб
QR код для приложения и указание сайта студент
Длительность 15 секунд , с нейтральной музыкальной вставкой (со свободными авторскими правами)
- Баннер на страницу канала + для соц сетей:
Адаптированный под пк, смартфон и телевизор
Выполненный в цветах общего дизайна. Стилизовать под сферу связанную с обучением и образованием, математические и физические формулы, возможно применить изображения известнейших ученых разных времен в легкой форме.
Пример, на синем дизайнерском фоне фото ученых и формул расположенные под углом, как рассыпанные наклейки на столе.
Оставить правый нижний угол под иконки, которые накладывает Ютуб.
Обязательное наличие название портала: “Студент”.
Разместить текст: “Student helps you with homework. We help thousands of people every day!”
- Анимированная персонализированная кнопка лайк/подписка с лого Student
Классическая плашка лайк/подписка/колокол с применением лого и названием портала
Есть разработанный дизайн и UI кит с кнопками и иконками для использования. Более подробная информация в личных сообщениях.
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