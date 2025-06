Доброго времени. Нужно выполнить следующие работы:

- Интро.

Выполнено в цветах разработанного дизайна.

Лого появляется с вращением и характерным звуком (звонок/щелчок/ваш вариант).

Далее лого смещается левее от центра, а с правой стороны от лого появляется надпись студент

Ниже появляется надпись «Over 11,000,000 answers and solutions verified by experts»

Снизу слайда символика: Аппстор, Твиттер, Фейсбук, Ютуб. QR код для скачивания приложения.

Длительность вступления не более 5 секунд.

- Аутро

Аутро должно быть выполнено в стиле «шаблонов» ютуба с вырезом под рекомендованное видео и картинкой с аватаром канала.

Аутро также должно содержать надписи: «Get expert answer in 15 minutes » и «subscribe to our social media» и символы Твиттер, Фейсбук, Ютуб

QR код для приложения и указание сайта студент

Длительность 15 секунд , с нейтральной музыкальной вставкой (со свободными авторскими правами)

- Баннер на страницу канала + для соц сетей:

Адаптированный под пк, смартфон и телевизор

Выполненный в цветах общего дизайна. Стилизовать под сферу связанную с обучением и образованием, математические и физические формулы, возможно применить изображения известнейших ученых разных времен в легкой форме.

Пример, на синем дизайнерском фоне фото ученых и формул расположенные под углом, как рассыпанные наклейки на столе.

Оставить правый нижний угол под иконки, которые накладывает Ютуб.

Обязательное наличие название портала: “Студент”.

Разместить текст: “Student helps you with homework. We help thousands of people every day!”

- Анимированная персонализированная кнопка лайк/подписка с лого Student

Классическая плашка лайк/подписка/колокол с применением лого и названием портала

Есть разработанный дизайн и UI кит с кнопками и иконками для использования. Более подробная информация в личных сообщениях.