Требуется диктор для озвучивания текста и отправки голосовых сообщений. Нужен женский голос. Работа включает несколько записей текста. Условия и цена будут обсуждены индивидуально.
Озвучка видео ролика
Требуется озвучка видео ролика
Длительность 10 сек.
От исполнителей: пример голоса, стоимость
Текст отправим лс
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