Озвучка видео ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт34 заявки759 просмотров

Требуется озвучка видео ролика 

Длительность 10 сек.

От исполнителей: пример голоса, стоимость

Текст отправим лс

3 года назад
sk-egida
Евгений 
44 года
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месяц назад

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Озвучивание
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