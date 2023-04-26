Ваш лучший исполнитель!

Рада познакомиться! Меня зовут Виктория!

Я – Ваш надежный помощник и друг!

Имею высшее филологическое образование. Свободно владею украинским, русским, английским языками.

Помогу с переводом, редактированием, набором текстов.

Много читаю, люблю постоянно узнавать что-то новое.

Являюсь пользователем социальных сетей, пишу рецензии, отзывы, комментирую статьи на профессиональном уровне, создаю тесты, опросы. Веду блог в Инстаграме.

К работе отношусь ответственно и со всей душой)

Заказ выполню быстро и качественно!