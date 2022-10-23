Обо мне:
Перспективный диктор, 15 лет отроду. Могу озвучить низким голосом рекламу, пафосного персонажа в вашем фильме/мультфильме/сериале. Озвучиваю исключительно на русском языке.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
3 года назад
Очень хороший диктор, заказ был сделан вовремя, спасибо Вячеславу.
Ответный отзыв
Все чётко и ясно разъяснила. Лучший работодатель!