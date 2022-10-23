aliycvetok

Вячеслав aliycvetok

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обо мне:

Перспективный диктор, 15 лет отроду. Могу озвучить низким голосом рекламу, пафосного персонажа в вашем фильме/мультфильме/сериале. Озвучиваю исключительно на русском языке.

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Отзывы заказчиков

Mayamarillo
Майа 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Ищем актеров озвучки для фан мультсериала
Очень хороший диктор, заказ был сделан вовремя, спасибо Вячеславу.
Все чётко и ясно разъяснила. Лучший работодатель!
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