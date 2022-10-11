Mayamarillo

Майа Mayamarillo

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

aliycvetok
Вячеслав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Ищем актеров озвучки для фан мультсериала
Все чётко и ясно разъяснила. Лучший работодатель!
Очень хороший диктор, заказ был сделан вовремя, спасибо Вячеславу.
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