Mayamarillo

Требуется разработка музыкальной заставки для мультсериала. Ожидается оригинальное звучание и высокое качество звукового оформления. Подробности можно уточнить в личных сообщениях.
Музыка и Звуки15 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется разработка музыкальной заставки для мультсериала. Ожидается оригинальное звучание и высокое качество звукового оформления. Подробности можно уточнить в личных сообщениях.
Требуются актеры озвучки для фан мультсериала. Ищем исполнителей для главных и второстепенных персонажей. Оплата за серию варьируется от 350 до 1100 рублей. Необходимы примеры озвучки.