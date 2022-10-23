Требуется наложить английский голос на 2-минутное видео с русским озвучиванием. Нужно перевести текст с русского на английский и записать его красивым мужским голосом. Видео будет предоставлено для работы.
Ищем актеров озвучки для фан мультсериала
-Мы ищем актеров озвучки для персонажей-
Главные герои:
Ханс Халцертон - 14 лет - Этот мальчик по характеру скромный и добрый, и не уверенный в себе, но за время мультсериала эти черты немного пропадут. (СВОБОДЕН)
Часовщик (Антагонист) - 31 год - Этот персонаж сложный по себе, после психологической травмы в детстве и издевательствами стал садистом и хотел что бы все ему подчинялись, что собственно получилось.(ЗАНЯТ)
Второстепенные персонажи:
Филипп Рубин - 14 лет - Самоуверенная лицемерная личность, за время мультсериала эти черты немного пропадут (ЗАНЯТ)
Мэнди Аметист - 15 лет - Сильная и храбрая, но так же недоверчивая личность.(ЗАНЯТ)
Майа Аиресо - 13 лет - Добрая и милая оптимистка, знает больше чем кажется.(ЗАНЯТ)
Александра Тарасова - 15 лет (Антагонист)- Холоднокровная личность, сделает все и больше что бы защитить свой народ (СВОБОДЕН)
Виктор Халцертон - 24 года - Добрый человек, любит и хочет защитить своего брата (Ханса).(ЗАНЯТ)
Уильям (Антагонист) - 31 год - Самоуверенная лицемерная личность.(ЗАНЯТ)
1 серия - 7-25 мин.
Оплата за серию - 350 - 1100 руб
Вам необходимо иметь примеры вашей озвучки.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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