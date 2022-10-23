Ищем актеров озвучки для фан мультсериала

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен58 заявок1123 просмотра

-Мы ищем актеров озвучки для персонажей-

Главные герои:

Ханс Халцертон - 14 лет - Этот мальчик по характеру скромный и добрый, и не уверенный в себе, но за время мультсериала эти черты немного пропадут. (СВОБОДЕН)

Часовщик (Антагонист) - 31 год - Этот персонаж сложный по себе, после психологической травмы в детстве и издевательствами стал садистом и хотел что бы все ему подчинялись, что собственно получилось.(ЗАНЯТ)

Второстепенные персонажи:

Филипп Рубин - 14 лет - Самоуверенная лицемерная личность, за время мультсериала эти черты немного пропадут (ЗАНЯТ)

Мэнди Аметист - 15 лет - Сильная и храбрая, но так же недоверчивая личность.(ЗАНЯТ)

Майа Аиресо - 13 лет - Добрая и милая оптимистка, знает больше чем кажется.(ЗАНЯТ)

Александра Тарасова - 15 лет (Антагонист)- Холоднокровная личность, сделает все и больше что бы защитить свой народ (СВОБОДЕН)

Виктор Халцертон - 24 года - Добрый человек, любит и хочет защитить своего брата (Ханса).(ЗАНЯТ)

Уильям (Антагонист) - 31 год - Самоуверенная лицемерная личность.(ЗАНЯТ)

1 серия - 7-25 мин.

Оплата за серию - 350 - 1100 руб

Вам необходимо иметь примеры вашей озвучки.

3 года назад
Mayamarillo
Майа 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

aliycvetok
Вячеслав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$8
1 день
Escrow
Очень хороший диктор, заказ был сделан вовремя, спасибо Вячеславу.
Все чётко и ясно разъяснила. Лучший работодатель!
yourld
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1
5 дней
Escrow
Очень рекомендую, голос прекрасный, всё было сделано вовремя.

Заявки фрилансеров

София
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Камилла
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айбек
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Даниил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ева
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Лаура
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Нина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Камилла
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іра
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Женя
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тихон
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Элеонора
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Филипп
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
aliycvetok
Вячеслав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Севилия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Джаваншир
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Савва
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Настя
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Вероника
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ал
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
3 года назад
Світлана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ира
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
yourld
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
36 отзывов
3 года назад
#1
Озвучивание
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кодриан
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталя
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Наложить английский голос на видео

    Требуется наложить английский голос на 2-минутное видео с русским озвучиванием. Нужно перевести текст с русского на английский и записать его красивым мужским голосом. Видео будет предоставлено для работы.

    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исполнить песню в стиле «Дискотека Авария - Пей пиво»

    Необходимо исполнить песню в стиле «Дискотека Авария - Пей пиво» с использованием разных голосов. Требуется демо-запись части куплета и припева, чтобы оценить соответствие. Песня включает текст про Винни с возможными правками для лучшего звучания. Подробности и условия исполнителя уточняются отдельно.

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видеотзыв

    Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи нескольких видеотзывов. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа, требуется качественная озвучка и актерское мастерство.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить видео

    $25

    Требуется озвучить видео длительностью около 1 минуты 20 секунд на русском языке. Исполнитель должен предоставить 2-3 образца мужских голосов для выбора. Портфолио приветствуется. Текст для озвучивания прилагается.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучить текст на русском языке

    Необходимо озвучить текст на русском языке серьезным мужским голосом. Текст включает информацию о заработке с новой программой от Илона Макса и призывы к действию. Ищем профессионального озвучивателя для качественной записи.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучка текста на украинском языке

    Требуется озвучка текста на украинском языке для анонса проекта в GTA5. Объем текста - 251 слово, время озвучки около 3 минут 30 секунд. Ищем исполнителя с мужским голосом в возрасте 20-35 лет, который сможет передать энергичную и увлекательную подачу. Примеры озвучки на русском и английском языке будут предоставлены для понимания стиля.

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добрый день! Необходима озвучка на иврите.

    $50

    Требуется озвучка трёх роликов на иврите. Необходимо записать текст с высоким качеством и четкостью. Подробности по каждому ролику будут предоставлены. Ищем профессионала с опытом в озвучивании.

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    3 года назад