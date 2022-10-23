-Мы ищем актеров озвучки для персонажей-

Главные герои:

Ханс Халцертон - 14 лет - Этот мальчик по характеру скромный и добрый, и не уверенный в себе, но за время мультсериала эти черты немного пропадут. (СВОБОДЕН)

Часовщик (Антагонист) - 31 год - Этот персонаж сложный по себе, после психологической травмы в детстве и издевательствами стал садистом и хотел что бы все ему подчинялись, что собственно получилось.(ЗАНЯТ)

Второстепенные персонажи:

Филипп Рубин - 14 лет - Самоуверенная лицемерная личность, за время мультсериала эти черты немного пропадут (ЗАНЯТ)

Мэнди Аметист - 15 лет - Сильная и храбрая, но так же недоверчивая личность.(ЗАНЯТ)

Майа Аиресо - 13 лет - Добрая и милая оптимистка, знает больше чем кажется.(ЗАНЯТ)

Александра Тарасова - 15 лет (Антагонист)- Холоднокровная личность, сделает все и больше что бы защитить свой народ (СВОБОДЕН)

Виктор Халцертон - 24 года - Добрый человек, любит и хочет защитить своего брата (Ханса).(ЗАНЯТ)

Уильям (Антагонист) - 31 год - Самоуверенная лицемерная личность.(ЗАНЯТ)

1 серия - 7-25 мин.

Оплата за серию - 350 - 1100 руб

Вам необходимо иметь примеры вашей озвучки.