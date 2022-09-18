Требуется озвучка для обзора сайта по готовому скрипту объемом 750 слов. Возможна дополнительная работа по созданию видео обзора. Ссылка на сайт будет предоставлена исполнителю.
Наложить английский голос на видео
На видео наложен русский голос. Это пример того, как нужно наложить английский. То есть, есть видео 2-минутное.Там человек объясняет сайт на русском языке, вам нужно красивым мужским голосом перевести весь текст на английский и наложить на видео.
Скину в лс 2 видео. Одно-пример на русском языке,которое надо перевести.
Второе-это на которое надо накладывать английскую речь
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