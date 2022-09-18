Наложить английский голос на видео

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Закрыт13 заявок406 просмотров

На видео наложен русский голос. Это пример того, как нужно наложить английский. То есть, есть видео 2-минутное.Там человек объясняет сайт на русском языке, вам нужно красивым мужским голосом перевести весь текст на английский и наложить на видео.

Скину в лс 2 видео. Одно-пример на русском языке,которое надо перевести.

Второе-это на которое надо накладывать английскую речь

3 года назад
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