На видео наложен русский голос. Это пример того, как нужно наложить английский. То есть, есть видео 2-минутное.Там человек объясняет сайт на русском языке, вам нужно красивым мужским голосом перевести весь текст на английский и наложить на видео.

Скину в лс 2 видео. Одно-пример на русском языке,которое надо перевести.

Второе-это на которое надо накладывать английскую речь