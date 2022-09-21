ctpsrecords

Креативная студия Катопус

Всем привет!

Мы являемся креативной студией с широким спектром услуг и большой дружной командой!

Поскольку работаем мы командой, - нам под силу работа над большими проектами, с разными подкатегориями сопутствующих доп. услуг.

Мы специализируемся на производстве качественного контента под любые цели: образовательные, развлечения, и другие.

Наши ребята могут:

- Комплексно спродюсировать продукт, или блоггера, помочь с сценарием для выпуска, подобрать места для съемки, отснять, смонтировать и даже правильно залить ваш медиаконтент на ресурсы.

- Разработать и отрисовать вам качественный и интересный логотип, обложку или же арт дизайн изображений под коммерческие цели. (печать на вещах, стикерпаки, оформление для сайта, канала или даже дизайн приложения.)

- Продюсирование артиста, гострайт, запись материала на студии с опытным звукорежиссером, который даже совсем новичку, сумеет помочь отредактировать текст, и не волноваться перед микрофоном; сведение, мастеринг

и даже разработка дальнейшей стратегия продвижения.

- Озвучка и перевод роликов, дубляж с привлечением известных дикторов России.

- Сайт под ключ Tilda, Wordpress.

- Разработка telegram-ботов под разные цели, к примеру интернет магазин.