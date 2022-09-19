Озвучить текст и отправить голосовым сообщением.

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Закрыт8 заявок337 просмотров

Легкая актерская работа диктором. Озвучить нужный текст и отправить голосовым сообщением. Несколько раз. По цене договоримся и подробности распишем. Только для девушек ( Нужен женский голос )

3 года назад
guest_16636001923628
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
18 лет
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Наира
 
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Поліна
 
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Виктория
 
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Нурайым
 
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Виктория
 
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Артур
 
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36 отзывов
3 года назад
#1
Озвучивание

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