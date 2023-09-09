Робота виконана на найвищому рівні! Бот розроблений точно за ТЗ, працює без лагів, має зручний інтерфейс і потрібний функціонал. Окремо хочу подякувати за терпіння та готовність адаптуватися до всіх правок і нюансів. Видно, що фрілансер має великий досвід і знається на своїй справі. Обов’язково звертатимусь ще!