Sscorp

Леонід Sscorp

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$43
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yvsazh
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
16 часов назад
$25
10 баллов
месяц назад
Телеграм бот
TelegramСбор данныхСоздание ботов
Дуже приємно було працювати! Швидка комунікація, детальне ТЗ та приємні чайові :)
Робота виконана на найвищому рівні! Бот розроблений точно за ТЗ, працює без лагів, має зручний інтерфейс і потрібний функціонал. Окремо хочу подякувати за терпіння та готовність адаптуватися до всіх правок і нюансів. Видно, що фрілансер має великий досвід і знається на своїй справі. Обов’язково звертатимусь ще!
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Nazar2022
Назар 
33 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
месяц назад
Телеграм бот
TelegramСбор данныхСоздание ботов
Всп супер
Замовляв у цього фрілансера телеграм-бота для автоматизації процесів, і результат перевершив мої очікування! Всі функції працюють ідеально, бот швидкий, зручний та інтуїтивно зрозумілий. Окремо хочу відзначити відповідальність і комунікабельність виконавця – завжди на зв’язку, вносив правки без жодних проблем. Рекомендую всім, хто шукає надійного спеціаліста!
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Mauricio_inc
Влад 
23 года
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$3
10 баллов
год назад
Потрібен відео креатив
Создание рекламных роликов
Дуже швидка оплата, все ясно чітко і зрозуміло, дуже приємно працювати.
Дуже швидко виконав роботу, не виникало ніяких непорозумінь, все швидко і якісно. Дякую!
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