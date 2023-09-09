Требуется разработка простого телеграм-бота, который будет собирать информацию о пользователях интернет-магазина: номер телефона, ФИО и город проживания. Бот должен быть функциональным и удобным для пользователей.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$43
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершенмесяц назад
Необхідно створити 1-2 відео креативи для реклами телеграм каналу. Тривалість відео має становити 15-20 секунд. Вся необхідна інформація буде надана в особистій переписці.Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
Необхідно створити стильний креатив для реклами Youtobe Shorts на тематику кулінарії, тривалістю 10-15 секунд. Відео повинно містити заклик вступити в ТГ канал. Врахуйте специфікації формату Youtobe Shorts.Видеомонтаж17 заявокЗакрытгод назад
Необхідно встановити та налаштувати Stable Diffusion на ПК. Важливо виправити технічні помилки, які заважають комфортній роботі програми. Знання Python є обов'язковими. Деталі помилок надам у листуванні.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
месяц назад
TelegramСбор данныхСоздание ботов
Дуже приємно було працювати! Швидка комунікація, детальне ТЗ та приємні чайові :)
Ответный отзыв
Робота виконана на найвищому рівні! Бот розроблений точно за ТЗ, працює без лагів, має зручний інтерфейс і потрібний функціонал. Окремо хочу подякувати за терпіння та готовність адаптуватися до всіх правок і нюансів. Видно, що фрілансер має великий досвід і знається на своїй справі. Обов’язково звертатимусь ще!
$15
10 баллов
месяц назад
TelegramСбор данныхСоздание ботов
Всп супер
Ответный отзыв
Замовляв у цього фрілансера телеграм-бота для автоматизації процесів, і результат перевершив мої очікування! Всі функції працюють ідеально, бот швидкий, зручний та інтуїтивно зрозумілий. Окремо хочу відзначити відповідальність і комунікабельність виконавця – завжди на зв’язку, вносив правки без жодних проблем. Рекомендую всім, хто шукає надійного спеціаліста!
$3
10 баллов
год назад
Создание рекламных роликов
Дуже швидка оплата, все ясно чітко і зрозуміло, дуже приємно працювати.
Ответный отзыв
Дуже швидко виконав роботу, не виникало ніяких непорозумінь, все швидко і якісно. Дякую!