Ролики для рекламы

Привет, Андрей!

Нужно 15 роликов в вертикальном формате.

Из них:

1.Сделать 5 уникальных роликов на рос с валютой грн в формате, какой ты использовал раньше (на улице, в комнате и тд);

2. Сделать 5 уникальных роликов под озвучку с этого видео. Ролик важно сделать в соответствии к тому, что говорит девушка. При возможности использовать яркие фоны - красный, желтый, зеленый и тд.

3. Сделать 5 уникальных роликов с этой же озвучкой, где делать акценты на разные товары (нам важно затестить момент, влияет ли выбор товара на результат). Здесь нужно найти обувь, одежду, технику, косметику, аксесуары.