Дизайн аппки

Добрый вечер.

Интересует создать дизайн для IOS для управления электрическим камином через Bluetooth.

Я приблизительно отрисовал, что я хочу, там только одно окно главное окно.

Приветствие только один раз, чтобы записать имя пользователя.

В общем, есть видео, как хочу, и есть видео, как получилось пока.

Фронтендщик сказал намалевать ему на фигме и он подтянет.

так же для связи можем использовать телеграм

Видео здесь https://fex.net/uk/s/3lzv47e

Марк