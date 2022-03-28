Видеомонтаж

Привет!

Предлагаю качественный монтаж видео: рекламные, динамичные, текстовые, анимационные, рисованные. А так же слайд-шоу. Использую, как Ваши фото-, видео-материалы, так и футажи.

По Вашему желанию применю интересные эффекты, музыку без АП, озвучку.

Занимаюсь монтажем видео, анимацией более 3-х лет, но постоянно учусь, осваиваю новые техники, ищу нестандартные решения.

Выполняю заказы в точно установленные сроки. Консультации бесплатно.

Программное обеспечение :

✔ работаю в программах: After Effects, Vegas PRO, Premiere PRO, Photoshop, Adobe Illustrator.

Как я работаю:

✔ работаю с 8.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.

на связи с 8.00 до 20.00, чтобы своевременно отвечать на вопросы заказчиков.

При необходимости выполню 2-3 правки.

Как связаться:

✔ Свои вопросы, предложения присылайте, пожалуйста, через платформу. Вместе обсудим ваше предложение, а придя к согласию, оформим сделку. Работаю только по безопасному платежу.