Привет!
Предлагаю качественный монтаж видео: рекламные, динамичные, текстовые, анимационные, рисованные. А так же слайд-шоу. Использую, как Ваши фото-, видео-материалы, так и футажи.
По Вашему желанию применю интересные эффекты, музыку без АП, озвучку.
Занимаюсь монтажем видео, анимацией более 3-х лет, но постоянно учусь, осваиваю новые техники, ищу нестандартные решения.
Выполняю заказы в точно установленные сроки. Консультации бесплатно.
Программное обеспечение:
✔ работаю в программах: After Effects, Vegas PRO, Premiere PRO, Photoshop, Adobe Illustrator.
Как я работаю:
✔ работаю с 8.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00.
на связи с 8.00 до 20.00, чтобы своевременно отвечать на вопросы заказчиков.
При необходимости выполню 2-3 правки.
Как связаться:
✔ Свои вопросы, предложения присылайте, пожалуйста, через платформу. Вместе обсудим ваше предложение, а придя к согласию, оформим сделку. Работаю только по безопасному платежу.
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