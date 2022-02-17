Рекламные ролики

$130
ВидеомонтажЗавершен1 заявка64 просмотра
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Привет, Андрей!

Нужна пачка рекламных роликов, где нужно рассказывать как ты получаешь покупку. Также демонстрировать наше приложение.

Ролики нужны в обычном для нас варианте (ты вкурсе). Однако на этот раз нужно на двух языках: русский и украинский.

Украинскую озвучку предоставлю по твоему сценарию.

2 года назад
roman_koritchuk
Роман 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MyWayS
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 года назад
$130
4 дня
RUB
Ответственно, инициативно, оперативно и качественно. Рекомендую!
ТЗ поставлено четко, заказчик всегда на связи, участвует в процессе, моментальная оплата. 10/10