Рекламные ролики

Необходимо смонтировать 4 коротких видео для инстаграм stories 9:16 1080х1920 В каждом видео 4-5 фотографий будут подниматься снизу вверх. Фотографии предоставлю, бэкграунд тоже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, Андрей!
Нужна пачка рекламных роликов, где нужно рассказывать как ты получаешь покупку. Также демонстрировать наше приложение.
Ролики нужны в обычном для нас варианте (ты вкурсе). Однако на этот раз нужно на двух языках: русский и украинский.
Украинскую озвучку предоставлю по твоему сценарию.
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