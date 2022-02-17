Рекламные ролики

Привет, Андрей!

Нужна пачка рекламных роликов, где нужно рассказывать как ты получаешь покупку. Также демонстрировать наше приложение.

Ролики нужны в обычном для нас варианте (ты вкурсе). Однако на этот раз нужно на двух языках: русский и украинский.

Украинскую озвучку предоставлю по твоему сценарию.